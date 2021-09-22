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Dikkat! Malatya’da Polisten Özel Denetim
Malatya’da polis tarafından sürücüler üzerinde alkol ve uyuşturucu konusunda 3 günlük özel denetim yapıldı. Kontrollerde 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe trafik birimleri sorumluluk güzergâhlarında günlük 15 ekip 28 personelin katılımıyla 3 gün boyunca alkol ve uyuşturucu konusunda özel denetim yapılarak, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 888 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, çeşitli ihlallerden toplam 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.
(İHA)
Malatya Haber
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