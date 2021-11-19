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Dikkat Malatya’da elektrik kesintisi yapılacak

Malatya’nın Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Darende ilçelerinde yer alan birçok mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak.

dikkat malatya’da elektrik kesintisi yapılacak
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Dikkat elektrik kesintisi yapılacak

Malatya’nın Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Darende ilçelerinde yer alan birçok mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak.

FEDAŞ tarafından Malatya’da bugün ve yarın işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şunlardır:

“Bugün Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’ne saat 09.00-14.00 arasında, Yeşilyurt ilçesi Boztanbaşı Mahallesi’ne 09.00-16.00 arasında, Yazıhan ilçesine bağlı Sadıklı, Bahçeli Evler, Sinanlı, Durucasu, Kömüşhan, Hamidiye, Sürür, Tecilli, Dedekargı, Bereketli, Balaban, Eğribük, Tabanözü mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında, Darende ilçesinde ise Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuspınar mahallelerine ise saat 10.00-17.00 arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yarın ise Yeşilyurt ilçesi Kiltepe, Seyituşağı, İkizce, Bostanbaşı, Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy ve Cumhuriyet mahallelerine saat 09.00-17.00 arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.” (Haber Merkezi)

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