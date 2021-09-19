dikkat at çıkabilir!

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Malatya’da başıboş at, ana yola çıkıp uzun süre trafikte koşturdu. Atı gören sürücüler gözlerine inanamadı.
Tecde yolu üzerinde firar eden bir at, uzun süre trafikte ilerledi. Ters yöne giren ve dakikalarca koşturan atı gören sürücüler, gözlerine inanamadı. Dakikalarca Tecde yolu üzerinde koşan at yorulmak bilmedi.
Sahibi belli olmayan atı gören sürücüler kaza yapmamak için oldukça dikkatli davrandı. Başıboş at bir süre sonra gözden kayboldu.
Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi./Ferdi Durdu
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