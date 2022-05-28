DİJİTAL YAYINCILIK

Dijital yayıncılıkta Busabah gazetesi Busabah TV olarak da sesini duyurmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere artık çağımız dijital çağ olarak adlandırılıyor. Dijitalleşme kısa süre içerisinde hayatımızın hemen hemen her yerinde olmaya başlamış iken Busabah TV olarak bizlerde bu dijitalleşmede sizlere çok yakınız. YouTube ve Facebook üzerinden yaptığımız yayınlar ile siz izleyicilerimizden çok güzel geri dönüşler almamız bizleri dijitalleşme yolunda daha mutlu ederken daha da azimli hale getirmeye başladı.

Busabah TV yaptığı yayınlar ve haberler ile Youtube de siz izleyicilerimizin sesi oluyoruz. Tarafsız yayıncılık ile adından bahsettiren Busabah TV dijitalleşme yolunda yenilikler ile birlikte siz izleyicilerimize daha kaliteli, daha verimli ve daha etkili programlar ve haberler ile üstün bir performans sergileyerek uydu kanalları ile aynı düzeyde hatta üzerinde etki gösterirken siz izleyicilerimizden gelen olumlu mesajlar ve tebrikler ile kısa sürede Malatya’da zirvedeki yerimizi alıp aynı tempoda yayıncılık hayatımıza devam ederek zirvedeki yerimizi korumaya devam edeceğiz.

Şu sıralar Busabah TV olarak tatlı bir telaş içerisindeyiz. Daha iyi bir ekran daha kaliteli programlar ve en hızlı haberler için bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.