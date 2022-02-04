DOLAR

13,5673$%-0.05

EURO

15,5489%0.07

STERLİN

18,3783£%-0.52

GRAM ALTIN

788,13%0,05

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

548731฿%10.1371

İmsak Vakti a 06:00
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Didim’de yol kenarında ceset bulundu

Didim’de yol kenarında ceset bulundu

didim’de yol kenarında ceset bulundu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydının Didim ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşındaki bir şahsa ait oldugu ve bir süre önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Olay: Efeler Mahallesi Turhallılar Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akşam saatlerinde yol üzerinde gezen bir vatandaş, bir villanın önündeki çam fidanlarının bulunduğu yerde hareketsiz yatan birisi olduğunu fark etti. Durumu0 emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın uzun süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet güçleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı. Cesedin 55 yaşındaki H.Ö. olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi belediye cenaze hizmetlerince kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ekipler karda mahsur kalan hasta kadın ve 4 araç için seferber oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.