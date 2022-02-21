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Anasayfa / Asayiş / Didim’de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

Didim’de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

didim’de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Aydın’ın Didim ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve eşi yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, Didim-Söke yolu üzeri Mavişehir Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 41 ADG 018 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevi fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, eşiyle birlikte araçtan indi. Yangını gören diğer sürücüler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan otomobil kısa sürede söndürülürken, yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Güvenli bir şekilde araç dışına çıkmayı başaran sürücü ve eşi yangından yara almadan kurtuldu. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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