Didier Ndong YMS’ye doğru!

Süper Lig’de alternatifli ve güçlü kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önlibero ve merkez orta saha için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Dijon’da forma giyen 27 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferde düğmeye basan Doğu Anadolu ekibinde Didier Ndong için Dijon Kulübü ile günlerdir sürdürülen görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldığı öğrenildi. Fransa Lig 2 ekibi Dijon ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan Didier Ibrahim Ndong’un Yeni Malatyaspor’da yeni bir başlangıç yapmaya sıcak bakması üzerine Dijon Kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştıran yönetim, oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a davet ettiği Ndong transferini birkaç gün içerisinde duyurmaya hazırlanıyor.

Kariyerinde daha önce Lorient, Sunderland, Waford, Guingamp, Dijon ve Club Sportif Sfaxien takımlarının formalarını giyen Didier Ndong, 130 karşılaşmada merkez orta saha, 85 karşılaşmada önlibero, 8 karşılaşmada sağ kanat, 3 maçta sağ bek, 2 maçta on numara, 2 maçta ise stoper olarak görev aldı. Dijon’da 61, Sunderland’ta 54, Lorient’te 54, Club Sportif Sfaxien 52, Guingamp’ta 16 karşılaşmada forma giyen Didier Ibrahim Ndong, 38 kez de Gabon Milli Takımı’nda oynadı.

Didier Ibrahim Ndong, 2020-2021 sezonunda Lig 1 ekibi Dijon’da 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika görev aldı.