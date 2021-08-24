Didier Ndong Yeni Malatyaspor’a doğru

Gabonlu 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Didier Ndong’un Yeni Malatyaspor’a imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ön libero ve merkez orta saha için arayışlarını sürdüren sarı siyahlılar, Fransız ekibi Dijon’da forma giyen 27 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong ile ilgileniyor.

Fransa Lig 2 ekibi Dijon ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan Didier Ibrahim Ndong’un Yeni Malatyaspor’da yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı ve transferin birkaç gün içerisinde netliğe kavuşacağı öğrenildi.

Kariyerinde daha önce Lorient, Sunderland, Waford, Guingamp, Dijon ve Club Sportif Sfaxien takımlarının formalarını giyen Didier Ndong, 130 karşılaşmada merkez orta saha, 85 karşılaşmada ön libero, 8 karşılaşmada sağ kanat, 3 maçta sağ bek, 2 maçta on numara, 2 maçta ise stoper olarak görev aldı.

Dijon’da 61, Sunderland’ta 54, Lorient’te 54, Club Sportif Sfaxien 52, Guingamp’ta 16 karşılaşmada forma giyen Didier İbrahim Ndong, 38 kez de Gabon Milli Takımı’nda oynadı.

Didier Ibrahim Ndong, 2020-2021 sezonunda Lig 1 ekibi Dijon’da 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika görev aldı.