didier ndong için teşekkür mesajı!

Süper Lig’de alternatifli ve güçlü kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor prensip anlaşmasına vardığı Didier Ndong ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Dijon Kulübüne transfer sürecinde göstermiş oldukları olumlu tavır için teşekkür mesajı yayınladı.

Transferde düğmeye basan Doğu Anadolu ekibinde Didier Ndong için Dijon Kulübü ile günlerdir sürdürülen görüşmelerde mutlu sona varıldı. Fransa Lig 2 ekibi Dijon ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan Didier Ibrahim Ndong 1 yıllığına (satın alma opsiyonlu) kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Transfer süreciyle ilgili olarak kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Didier Ndong transferi sürecinde göstermiş oldukları olumlu tavır ve yardımları için Dijon kulübüne, saygıdeğer Başkan Olivier Delceurt ve Sayın Emmanuel Desplats’a teşekkür eder, bundan sonraki süreçtede iki kulübün aynı dayanışma içerisinde olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha önce Lorient, Sunderland, Watford, Guingamp, Dijon ve Club Sportif Sfaxien takımlarının formalarını giyen Didier Ndong, 130 karşılaşmada merkez orta saha, 85 karşılaşmada önlibero, 8 karşılaşmada sağ kanat, 3 maçta sağ bek, 2 maçta on numara, 2 maçta ise stoper olarak görev aldı. Dijon’da 61, Sunderland’ta 54, Lorient’te 54, Club Sportif Sfaxien 52, Guingamp’ta 16 karşılaşmada forma giyen Didier Ibrahim Ndong, 38 kez de Gabon Milli Takımı’nda oynadı.

Didier Ibrahim Ndong, 2020-2021 sezonunda Lig 1 ekibi Dijon’da 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika görev aldı. ÖMER ALİ DELİBAŞ