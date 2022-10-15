Dezenformasyon Yasası

Geçtiğimiz günlerde ‘Dezenformasyon Yasası’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Bu düzenleme ile yeni bir döneme girildi.

Kimileri tarafından çok beğenilip ‘Geç Kalınmış’ bir yasa olarak görülse de kimileri için ‘Sansür Yasası’ olarak adlandırıldı.

Buna bağlı olarak anlaşılan üzere en çok konuşulan maddesi ‘“Endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan kimse 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle yargılanabilecek” oldu.

Sansürü ne olarak gördüğünüz çok önemlidir… Sansür, her türlü yayımın ve yayının hükümetçe önceden denetlenmesi, bunların oynanmasının, gösterilmesinin, yayımlanmasının izne bağlı olması demektir. Devletin yayılan yalan haberi denetlemesi kadar doğal bir şey olamaz.

Her gün Twitter’da Facebook’da yazılan binlerce yalan haberin önüne geçmek için atılmış harika bir adım…

Olmayan zam haberlerini, aslını bilmediğimiz cinayetleri, devlet adamlarına yönelik atılan karalama haberlerini yani kısacası bilgi kirliliğine yol açan tüm bu detayları görmeden doğru ve kaynak bildirerek yapılan haberleri duyacağımız mis gibi bir yasa…

Çocuklarımızı ve gençlerimizi de önemseyen, maruz kalmamaları gereken içeriklerle karşı karşıya gelmeyeceklerini sağlayan bir yasa…

Aynı zamanda yeni yasa ile basın mensubuna verilecek değer daha çok artacak. İnternet siteleri de bir kurum sayılabilecek ve internet sitesi çalışanları basın kartı sahibi olacak.

Sosyal medyada haber kaynağı göstermeden habercilik yapanlar kalmayacak. Künyesi olmayan, sadece cebine beş kuruş para atmak için belediyelerden reklam alan internet siteleri olmayacak. Gazetecilik mesleği eski değerini daha fazla görecek.

Velhasıl her maddesiyle daha kaliteli habercilik ve sağlıklı bir medya kullanım alanı yaratma konusunda atılmış mükemmel bir adım.

Bu yasaya karşı çıkanlar lütfen tüm maddeleri tek tek okuyup yorumlasın. Yalan haber veya kaynağı olmayan haberlere inanmayı artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmişti. Ve bırakın da bu kurallara uymayanlarda bir zahmet cezalandırılsın… Gerekirse 1 yıl gerekirse 4 yıl…