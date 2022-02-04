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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Kocabıyık (60) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kocabıyık, buradan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cafer Kocabıyık hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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