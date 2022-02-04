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Devrilen otobüs 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi

devrilen otobüs 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen ve 8 kişinin yaralandığı otobüs, devrildiği şarampolde vinç operatörünün yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelesi sonrası kaldırılabildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Yarımca köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazanın ardından otobüsün devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında vinç operatörü Bekir Sağlam’ın yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası devrildiği yerden kaldırıldı. Hurdaya dönen otobüs sonrasında otoparka götürüldü.

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