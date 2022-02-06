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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Sönmez idaresindeki 02 ABD 095 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Sönmez yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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