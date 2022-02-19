DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

544778฿%-2.09511

İkindi Vakti a 15:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Kaza, Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati u., idaresindeki 03 SN 772 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karlı yolda kayıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazayı sürücüde yara almadan atlattı. Kazanın ardından devrilen minibüs olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Siirt’te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.