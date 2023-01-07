“Devreyi daha iyi bir puanla bitirebilirdik”

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligin ikinci devresine Antalya’da yaptığı kamp ile hazırlanıyor. Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Ali Kaan Güneren, “Kamp sürecimizi çok verimli geçiyor. Fiziksel ve mental anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi giden bir sürecimiz var. İlk devrenin son maçını kazanmak bizi motivasyon anlamında çok mutlu etti. Antalya kampını da mutlu geçiriyoruz. Dört gözle Altay maçını bekliyoruz” dedi.

İkinci yarıya Altay galibiyeti ile güzel başlamak istediklerini belirten Ali Kaan Güneren, “Sezonun ilk devresinde alabileceğimiz puanlar vardı. Daha iyi bir puan ile ilk devreyi bitirebilirdik. Ama yine de ikinci sırada tamamladık. Altay maçıyla, ikinci yarıya güzel bir galibiyet serisiyle başlayıp, kazanarak devam edip şampiyon olmak istiyoruz. İkinci devre birinci devredeki hatalarından ders çıkarmış, daha da özveriyle, kalbiyle oynayan, daha iyi işler yapacak bir Samsunspor bekliyor diyebilirim. Takımda büyüğüyle küçüğüyle herkes çok iyi anlaşıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Mesela antrenman bitiyor birlikte sohbet ediyoruz. Yemeklerimiz sohbetli geçiyor. Takımdaki herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Kimse kötü niyetli değil, bununda bizi şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum” diye konuştu. (iha)