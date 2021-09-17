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“Devletimiz her daim şehit ve gazilerin yanında”

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da faaliyet gösteren Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerinin Başkan ve üyeleri Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

“devletimiz her daim şehit ve gazilerin yanında”
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“Devletimiz her daim şehit ve gazilerin yanında”

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da faaliyet gösteren Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerinin Başkan ve üyeleri Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek devletimizin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan ve üyeleri, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz kendilerini kabullerinden ve desteklerinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti. Vali Baruş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek devletimizin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.(Bülten)

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