DEVLET VAR OLUNCA!

Yeni Malatyaspor son yıllarda arkasını devlete yaslayan ender kulüplerden birisi…

Küme düşersin ligden düşme kaldırılır.

Şehirde yaşayan gençlerin ve teknik adamların önünün açılması için proje olarak hayata geçirilen borçsuz kulübe başkan olur yolsuzluk yaparsın kaçarsın devlet ses çıkartmaz.

Süper Lig’deki kadrosunun esamesi okunmazken, takımı sahaya çıkarmak için toplama bir kadro kurarsın ardından maaşlarını ödemezsin, serbest kalacaklar diye yine devlete sarılırsın…

Sen neymişsin Yeni Malatyaspor. Evet kötümü oldu? Hayır, iyi oldu.

En azında bu sezonu sağ salim kurtardık. Sonrasında ne oldu büyüyen kaosu kaldıramayan Hasan Özer istifa etti.

Sonrasında ne oldu ilk teknik adamlığa Malatyaspor’da başlayan tecrübeli Yılmaz Vural ile anlaşıldı.

Kötümü oldu? Hayır. Bir değişim şarttı. Ancak çözüm suni ve hasta kangren olmuş. Bu takımın borçları olduğu sürece yapılan her hamle sadece günü kurtarmakta öte değil.

Bazı çokbilmişler mevcut durumun olmasından olayı yaptığımız yorum ve yazılardan dolayı rahatsız olmuşlar.

Siz dünde bizden rahatsızdınız. Yarında bizden rahatsız olacaksınız.

Çünkü siz doğruları görmemek için at gözlüğü takmışsınız.

Ortada olan gerçeği saklamak hem suç hem de günah bu vebale girmemek adına doğruları yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.

Siz istediğiniz kadar rahatsız olun umurumda değil. Yine söylüyorum Yılmaz Vural doğru tercih olabilir, ancak gerçeklerden kaçmamak lazım.

Temennim sayın valimizin Yeni Malatyaspor’un bugünkü içine düştüğü durumdan kurtarmak için yaptığı çalışmanın devam etmesi.

Aksi olursa işimiz Allah’a kalmış…