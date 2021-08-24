devlet su i̇şleri genel müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacak

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre ,
”Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.
Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Atık toplama ve ayırma tesisi kiraya verilecek
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