Devir konusunda imzalar atıldı!

Türkiye’de futbolculuk kariyerinde bir ilki gerçekleştiren Murat Yıldırım, Çorum Futbol Kulübü’nü satın alarak kaptanı olduğu kulübün aynı zamanda yeni sahibi oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu 65 puanla 7. sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nün devri gerçekleşti. Yeni Malatyaspor’un dört sezon boyunca formasını terlettikten sonra Gençlerbirliği’ne ardından bu sezon Çorum Futbol Kulübü’ne transfer olan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım futbolcusu olduğu kulübü satın alarak tarihe geçti. Resmi olarak kulübün sahibi ve başkanı olan Yıldırım aynı zamanda takımın kaptanı olarak gelecek sezon sahada yer alacak.

Anlaşmayla ilgili olarak açıklama yapan 34 yaşındaki futbolcu, “Şahsım; Çorum futbol kulübü futbolcusu ve kaptanı olarak geldiğim günden bu zamana kadar bana göstermiş olduğunuz destek ve teveccühten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu desteği, Çorum şehri ve Çorum Futbol Kulübüne yakışır şekilde taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.