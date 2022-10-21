“Destekler sevindirici ama yeterli değil”

HÜSEYİN KOCAMAN

Tarımda 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarlarını değerlendiren Ziraat Odaları Malatya İl Koordinatörü Yunus Kılınç, verilecek olan desteklerin sevindirici olduğunu kaydetti. Artan maliyetler karşısında verilen desteklerin yeterli olmadığını belirten Kılınç, “Bu şartlarda tarımın sürdürülebilir olması çok zor” dedi.

Tarımda 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan için 84 TL, patates ve soya için 146 TL, yem bitkileri için 115 TL ödeme yapılacak. Yapılacak olan bu ödeme ve destekler hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Ziraat Odaları Malatya İl Koordinatörü Yunus Kılınç, desteklerin yetersiz olduğunu söyledi.

“BU DURUM SADECE DESTEKLE ALAKALI DEĞİL”

“Hükümet bazı konularda çiftçilere olan desteklerine devam ediyor” diyen Kılınç, “Şu anda süspanseli arpa desteği veriyor. Ancak maliyetler çok yüksek olduğu için verilen destekler düşük kalıyor. Geçen yıl 27 TL destek alırken bu yıl arpa ve buğday gibi tahıl ürünlerine verilmesi beklenen desteğin 121 TL olması sevindirici. Fakat maliyetler karşısında çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bununla ilgili hükümetin nasıl bir tedbir alacağını tahmin edemiyoruz. Ancak bu şartlarda tarımın sürdürülebilir olması çok zor. Bu durum sadece destekle alakalı değil” şeklinde konuştu.

“MALİYETLER NEREDEYSE 3 KAT OLDU”

Üreticilere olan desteklerin devam etmesi gerektiğini belirten Kılınç, “Biliyorsunuz mazot gübre, tohum gibi önemli şeylerin maliyeti neredeyse 3 kat oldu. Örneğin devlet şeker pancarını bin 400 TL’den alıyor. Şu anda pancar üreticisinin durumuna baktığımızda kimsenin şeker pancarı üretmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü maliyet, işçilik yüksek, destek düşük. Bu şartlarda çiftçilerin para kazanması mümkün değil. Bu destekler devam etmeli. Yetiştiricilere arpa süspanse ediliyor ama piyasada arpanın kilosu 6,5 TL, devletin süspanse ettiği arpa ise 5,3 TL. Geçen yıllara göre fazla bir süspanse yapılmamış. Geçen yıl arpa 4-4,5 TL’yken, devlet 25 kuruştan süspanse etmişti, biz ise bu yıl 4 liradan bize arpa verileceğini düşünürken, 5,3 TL’den arpa verilecek. Evet, üreticilere destek veriliyor ama yeterli değil” ifadelerine yer verdi.