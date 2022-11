Destekler kontrol edilerek yapılmalı

HÜSEYİN KOCAMAN

Yem fiyatlarının giderek artması, girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçileri derinden etkiliyor. Çiftçilere ve yetiştiricilere mutlaka destek verilmesi gerektiğini dile getiren Malatya Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, desteklerin bizzat yerinde tespit edilerek yapılması gerektiğini söyledi.

Yem fiyatlarının giderek artması hayvan yetiştiricilerinin mağdur olmasına neden olmaya devam ediyor. Özellikle karkas et fiyatındaki düşüş hayvan yetiştiricilerini çileden çıkartırken, konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, önemli açıklamada bulundu.

Yemin pahalı olması nedeniyle hayvan yetiştiricilerinin mağdur olduğunu dile getiren Kırma, piyasanın durgun, yem girdiklerinin de çok abartılı olduğunu söyledi.

“ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLMELİ”

“Karkas eti 95 TL’ye düşürdüler” diyen Kırma, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlara ucuz et yedireceklerini söylediler ancak bu maalesef gerçekleşmedi. Köylülere ucuz et yedireceklerine, et daha da pahalandı. Üretici ile tüketici arasındaki fark kapatılmadığı müddetçe eti kimse alamaz artık. Yemim probleminin çözüleceğine artık inanmıyorum. Şu anda köylü ve çiftçi kesimi eziliyor. Zaten yaylalarda hayvancılık kalmadı. Sadece merkezde besiciler var. Hayvancılığın maliyeti çok fazla ama kesimi çok ucuz. Eğer hayvanlar devamlı maliyetin altında kesilirse merkezdeki besiciler de iflas edecekler. Çiftçilere destek verilmeli. Mazot, tohum desteğini artırılırsa bütün çiftçiler üretim devam eder. Mutlaka çiftçilere destek olunması gerekiyor. Zenginlere artık destek verilmesin, desteklerin yönü kırsal alanlara çevrilmeli. Destekler açıklandığında zenginin elindeki büyükbaş sayısı az olsa da gidip bu sayısı çok gösterip destek alıyor. Ancak küçük işletmesi olan çiftçiler maalesef çok fazla destek alamıyor. Destekler yerinde ve kontrol edilerek yapılmalı, kâğıt üzerinde destek yerine, destek verilecek yerler yerinde görülmeli. Ona göre destekler yapılmalı.”