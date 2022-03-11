“Destekler bir an önce açıklanmalı”

HÜSEYİN KOCAMAN

Atıl durumda olan arazilerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanması kararını değerlendiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya’nın da bu kapsamda olduğunu kaydetti. Verilecek desteklerin bir an önce açıklanmasını isteyen Solmaz, “Ekim yapmadan önce çiftçiler ne kadar destek alacağını mutlaka bilmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan; atıl durumda olan arazilerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanması kararından sonra Malatya’da da bu uygulamadan bir an önce yararlanmak istiyor. Çiftçilere ne kadar verileceği açıklandığında bu uygulamadan birçok çiftçinin yararlanacağı tahmin edilirken Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, BUSABAH gazetesine konuştu.

Geçen yıl kuraklık yaşandığı için hububat ve yağlı tohum ekiminde sıkıntı yaşandığını hatırlatan Solmaz, artık sıkıntının bilincine varıldığını söyledi.

“BİZİM DE ATIL VE HAZİNE ARAZİLERİMİZ BULUNUYOR”

Bu kapsamda Malatya’nın da bulunduğuna dikkat çeken Solmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız atıl ve hazine arazilerinde hububat ve yağlı tohum ekimi yapanlara destek verileceğini açıkladı ve bunu da Resmi Gazete’de yayınladı. İlimiz de dahil Türkiye genelinde bu hayata geçecek. Çiftçilerimize ne kadar destek verileceği Bakanlığımız tarafından açıklanmadı henüz ama destekleme kapsamına Malatya da alındı. Bizim de atıl ve hazine arazilerimiz bulunuyor. Özellikle mirasta kalan ve bir türlü mirasçılar tarafından paylaşılamayan var. Öte yandan mazot, gübre fiyatlarından dolayı ekilemeyen arazilerimiz çok fazla. Eğer bu arazileri değerlendirebilirsek hem üretime katkı sağlamış oluruz hem de bugünkü sıkıntıları daha rahat atlatırız” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

“Köylerde bulunan atıl araziler imara açık değil. Henüz buralara imar girmedi. Merkezdeki arazilerde imara açılmış olabilir” diyen Solmaz, “Desteklemenin bir an önce açıklanması lazım. Çiftçilere ne kadar destek verileceğini, çiftçilerimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü insanlarımız arazilerini kar etmek için ekecekler. Eğer destekler erken açıklanırsa çiftçilerimiz buna göre hazırlıklarını yaparlar. Çiftçilerimiz kar edemeyeceği bir ekimi yapmazlar. Bilindiği gibi gübre, mazot fiyatları çok fazla oldu. Arazilerin sürülmesi, ekilmesi, gübrelenmesi yüksek bir maliyete tekabül ediyor. Bu nedenle çiftçiler tarımdan uzaklaştılar. Bu nedenle destekler bir an önce açıklanmalı ve araziler ekilmeden önce çiftçilerimiz ne alacağını mutlaka bilmesi gerekiyor. Destekler eğer tatmin edici olursa çiftçilerimiz mutlaka atıl durumdaki arazilerini mutlaka ekerler. Çünkü biz üretmek zorundayız. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz üretim yaparken, ürettiklerimizin de kendi ekonomimize katkı sağlamasını istiyoruz” diye konuştu.