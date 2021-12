“Destek paketi ekonomiye katkı sunacak”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti iktidarları döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı iki destek paketinin de ülke ekonomisine, katma değerli sürdürülebilir üretime dayalı büyüme modeline önemli katkı sunacağını söyledi.



Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Yaş Sebze ve Meyve Pazarı’ndaki esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Türkiye’nin Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Çalık, Malatya’da ise Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar gerçekleştirildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketinin ülke ekonomisine, katma değerli sürdürülebilir üretime dayalı büyüme modeline önemli katkı sunacağını belirten Çalık, “İlave istihdama destek paketi ile 50 kişinin altında çalışan olan firmalara, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için 6 ayı ödemesiz, toplam 24 ay vadeli olarak azami 100 bin TL kredi garanti fonu kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanacak” dedi.

ÜRETİMİ ÖNCELEYEN YATIRIMLARA DESTEK

İkinci destek paketinin ise imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi olduğunu ifade eden Çalık, bu destek kapsamında uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretimi ve ihracatı önceleyen yatırımların destekleneceğini ve bu yatırımlar için 7 puana kadar faiz indiriminin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabileceğini belirtti. Çalık, “Yeni ekonomi modeli kapsamında açıklanan bu desteklerin işletmelerimize, girişimcilerimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ESNAFLARI TEK TEK DOLAŞTI

Pazardaki esnafı tek tek dolaşan Çalık, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti. Kendisinden tablet isteyen bir kız çocuğunun talebini yerine getiren Çalık, kendisine teşekkür eden kıza, “Sen okuyunca en büyük hediyeyi bize vermiş olacaksın” dedi. Esnafın büyük ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Milletvekili Çalık’a bir vatandaş, “Biz her zaman sizlerin yanındayız. Oynanan oyunların farkındayız. Allah, düşmanlarımıza fırsat vermesin. Yolunuz açık olsun” diyerek, çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Çalık’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden bir esnaf ise “Emin olun insanlar sizi çok seviyor, halk sizi çok seviyor” dedi. Bir esnaf ise “Adam 20 seçimdir kaybetmiş ama ona oy verenler onu bırakmıyor. Oynanan oyunların farkındayız. Devleti yıkmak istiyorlar. Bizler her zaman yanınızdayız” diyerek, Çalık’a her zaman yanlarında olduklarını söyledi. ‘İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmek istiyorum’ diyen bir esnafın ricasını kırmayan Çalık, Bakan Soylu’yu telefonla aradı. Esnaf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Sayın Bakanım hem size hem de Cumhurbaşkanımıza dua ediyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz” dedi. Bakan Soylu ise “Allah, bizi sizlere mahcup etmesin” dedi.

Çalık daha sonra Fahri Kayahan Caddesindeki esnafları da ziyaret etti. (Bülten)