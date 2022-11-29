Destek gecesi ne zaman yapılacak?

Yeni Malatyaspor’a katkı sağlamak amacıyla yapılması gündemde olan yardım gecesinin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. İçerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntının aşılması ve sarı kırmızılı kulübün etrafında beraberlik ortamının oluşturulması için Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde düzenlenecek destek gecesiyle Yeni Malatyaspor’a önemli ölçüde yardım toplanması hedefleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Akıbeti efsane Malatyaspor gibi olmasından endişe duyulan Yeni Malatyaspor Kulübü şehrin ileri gelenlerinden çözüm bekliyor. Süper Lig serüveni 5 yıl sürdükten sonra Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden geçtiğimiz sezon 350 milyon TL borçla TFF 1. Lig’e düşen sarı kırmızılı kulübün FIFA’dan iki dönem transfer yasağı bulunurken, ekonomik sorunların gölgesinde gençlerden oluşan kadrosuyla Malatya ekibi ligde kalma mücadelesi veriyor. Temmuz ayında yapılan kongreyle yönetime gelen Ahmet Yaman yönetimi Yeni Malatyaspor’un kayyuma devrolmasına engel olarak 30 milyon TL bütçeyle destek vereceğini açıklamış ve genç oyuncularla sözleşme yenileyerek takımı sezona hazırlamıştı.

Takımın toparlanması konusunda ciddi mesafe kaydeden Ahmet Yaman, ileriki süreçte yardım gelmemesi halinde sıkıntılar doğacağını ifade ederek, “Bir an önce valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Biz söz verdiğimiz paraları harcıyoruz. Şu an kulüp bununla dönüyor. Kulübün aylık gideri ise 8 milyon lira civarında. Tüm gücümüzle kulübün arkasındayız ancak bizde nereye kadar götürebiliriz bilmiyorum. Biz en fazla 1 veya 2 ay daha idare edebiliriz” açıklaması yapmıştı.

“AÇIKLANMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR TARİH VAR”

Destek gecesinin tarihinin netleştiğini ifade eden Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, konuyla ilgili olarak Vali Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açıklama yapmasını beklediklerini söyledi. Yeni Malatyaspor’a destek bulunması için yapılması planlanan organizasyonun tarihiyle ilgili olarak takvimin belirlenmesi için toplantı yapıldığını belirten Yeşilova, “İstanbul’da Malatyalı işadamlarıyla yapılan bir toplantı var. O toplantıya gölge düşürmemek için katılmadık. Çünkü oradaki ana konu İstanbul’daki işadamlarının sorunlarıydı. Gündem Yeni Malatyaspor olsun istemedik. Açıklanmasını beklediğimiz bir tarih var. Konuyla ilgili büyükşehir belediye başkanımız ve valimiz organizasyon oluşturacağı için biz çok müdahil olmuyoruz. Biz de bütün kamuoyu gibi bekliyoruz” diye konuştu.