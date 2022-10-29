Destanın 99. Yılı coşkuyla kutlandı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Cumhuriyeti kuran neslin bir evladı olmaktan gurur duyduğu söyleyen Vali Şahin, “Atam emanetin emin ellerde, açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyen evlatların bugün Türkiye’yi 800 milyar doları aşan milli geliri, 225 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı. Tam da bize işaret ettiğin gibi Türkiye mazlumların son sığınağı olmaya devam ediyor. Dünya’ya hakkı, hakikati Türk milleti haykırıyor” dedi.

Bu yıl 99. yaşı kutlanan Cumhuriyet destanı tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da renkli görüntülere ev sahipliği yaparak coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleşen kutlamaya Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın askeri araçtan vatandaşları selamlama merasimi ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMAYA SADECE BİR YIL KALDI”

Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Vali Hulusi Şahin, “Kıymetli Malatyalılar, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili gençler, bugün bizler için çok özel bir gün. Cumhuriyetimiz artık asırlık bir çınar oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaş gününü kutlamaya sadece bir yıl kaldı. Son iki yüzyılda Batılı egemen güçler adeta bin yıllık bir hesabın intikamını alırcasına, devletimizi dört koldan saldırılarla yıpratmışlardı. Cepheden cepheye koşan Türk milleti hem insan kaynağı hem de iktisaden bitme noktasına gelmişti. Nihayet Birinci Cihan Harbi’nin sonunda bize iki seçenek bırakıldı. Ya bizi biz yapan bağımsızlığımızı manda ve himayeye terk edecektik ya da vahşi bir kıyım ile yok edilecektik. İşte Türk milleti egemen güçlerin, o günleri tabiri ile Düvel-i muazzama’nın hiç tahmin etmediği bir tercihte bulundu. ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ dedi. İşte bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi miras bıraktı. Fakat fatura ağır oldu, büyük Atatürk Cumhuriyet’in kurulduğu günün ertesinde 30 Ekim 1923 sabahı Cumhuriyet’in ilk Başbakanı İsmet İnönü’ye kendi el yazısı ile yazdığı mektupta o günkü durumu şöyle özetliyordu. ‘Bize geri, borçlu ve hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz. Telefon, motor, makine yok, sanayi ürünlerini dışarıdan alıyoruz, kiremiti bile ithal ediyoruz, ülkeyi neredeyse yeniden kurmamız gerekiyor’ diyor ama mektubun sonunda o büyük vizyonunu bir kere daha ortaya koyuyordu. ‘Ama yılmamak, ucuz ve geçici çarelerle yetinmemek halkı kurtarmak için sorunları çözmek, kalkınmak ilerlemek milli egemenliğe dayalı uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, yüzyılın düzeyine yetişmek kısacası çağdaşlaşmak ve büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi ve yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun.’ Değerli kardeşlerim Cumhuriyeti kuran nesillerin millet ve memleket sevgisi. Milleti için serden geçti fedakarlığı, bu fedakarlığını tarif etmek gerçekten mümkün değil. O neslin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“DÜNYA’YA HAKKI, HAKİKATİ TÜRK MİLLETİ HAYKIRIYOR”

Türk milletinin her bir ferdinin Cumhuriyeti kuran neslin evladı olma gururu ile yaşaması gerektiğini belirten Vali Şahin, “Aradan geçen 99 yılda atlattığımız onca badireye rağmen başladığımız noktaya bakarak bugün geldiğimiz seviye ile atamıza gönül rahatlığıyla seslenebiliriz. Atam emanetin emin ellerde, açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyen evlatların bugün Türkiye’yi 800 milyar dolar’ı aşan milli geliri, 225 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı. Bugün yerli insansız hava araçlarımız, yerli milli helikopterlerimizi göklerde süzülüyor. Tam da bize işaret ettiğin gibi Türkiye mazlumların son sığınağı olmaya devam ediyor. Dünya’ya hakkı, hakikati Türk milleti haykırıyor. Sevgili gençler tamamen tükenmiş bir ulustan bugün hep birlikte ulaştığımız bu seviye elbette gurur vericidir. Ancak asla yeterli değildir, hedefimiz belli. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Demokrasimizi hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet anlayışımızı daha da geliştireceğiz. Çalışacağız, çok çalışacağız. Ulu önder Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun sonunda ifade ettiği milletine ola sarsılmaz güvenini boşa çıkarmayacağız. Büyük önder şöyle diyordu, ‘Asla şüphem yoktur ki Türlüğün unutulmuş, büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti budan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır’. Kıymetli Malatyalılar, sevgili gençler bu duygu ve düşünceler ile aziz milletimin Cumhuriyet bayramını kutluyor. Cumhuriyetin 100. Yaş gününde buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Kutlama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunması ile devam etti. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Süleyman Başıl ve Elif Meryem Yalçın, “Vatan Destanı” adlı şiiri, Düriye Özpolat ve Ali Özdemir “Cumhuriyet” adlı şiiri, Beydağı Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Karakavak ise“29 Ekim” adlı şiiri okudu. Şef Gonca Gül Doğan yönetimindeki Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören, Cumhuriyet konulu şiir-resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi’nin yapılması ile sona erdi.