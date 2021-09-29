DERS ÇALIŞMAK …

Tüm çocuklar aynı mı ?

Tüm aileler aynı mı ?

Tabiki hayır, bunu biliyoruz değil mi .

Ama tüm çocuklar dan aynı şeyleri bekliyoruz , biz öğretmenler, aileler haksız mıyım.

Hep deriz ya “çocuğun içinde olacak “ ne demek , çocuğun içinde mi olacak yoksa biz mi onu sürekli gaza getireceğiz. Ders çalışmak için sebebi mi olmalı çocuğun ?

Bu çocuk neden ders çalışmıyor ?

Küçük yaşlarda herşeyi merak eden çocuklar , neden ders çalışırken merak duygusunu kullanmıyorlar. Ders çalışma isteği olmalı çocuğun.

Çocuk neden ders çalışmak istemiyor .

Konu eksiği varsa, çocuk geldiği yaşa kadar hep övgü almıştır “ sen harika yapıyorsun , mükemmelsin gibi sözlerle çocukları yalan yanlış yönlendiriyoruz.

Bir diğer konu çocuklara gerçekten çok ödev veriliyor , ödev yapma kapasitesi 1.sınıf 10dakika , 2.sınıf 20 dakika vs. ilerler ama sınav gerçeği olduğu için günlük tekrarlarını da yapmak zorundalar.

Tekrar hepsinden önemli ben çoğu zaman öğrencilerime şu sözü söylerim “24 saat içinde tekrar edilmeyen konu unutulmaya mahkumdur.” Çocuk günlük tekrarını yapabilmek için ödevini düzenli yapmalı.

Çocuğun evdeki görevi ders çalışmak , ödev yapmak ama bunları annesi, babası için değil ,kendi için yapmalı.

Çocuklar öğrendiği bilginin karşılığını bulduğu zaman öğrenme isteği artacaktır.

Çocuklar emeğin kıymetini bilmiyor, onlara sorumluluk vermiyoruz.

Çünkü çocuk ne isterse anında yerine getiriyoruz, çaba göstermesine izin vermiyoruz.

Merak duygusu uyanmıyor çocuk da , aslında merak öğrenmenin yarısıdır.

Çocuğun ders çalışmasına saygı duymalıyız ….

Sevgiyle