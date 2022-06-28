Derme Deresi’nde yeni proje başladı

Islah, teraslama ve zemin düzeltme çalışmaları tamamlanan Derme Deresi’nin 2.etabında Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 35 milyon liralık “Derme Deresi Rekreasyon Alanı Proje”nin startı verildi. Çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak olan bu dev proje, Battalgazi’nin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katacak.

Türkülere konu olmuş ve Başkan Güder’in seçim beyannamesinde söz verdiği Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen ıslah, Battalgazi Belediyesi tarafından ise teraslama ve çevre düzeltme çalışmalarının tamamlanması ile startı verildi. Şehit Fevzi Mahallesi ve Selçuklu Mahallesi’ni kapsayan toplam 58 bin metrekare alan üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu dev projenin içerisinde; sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, spor alanları, kaykay pisti, seyir terası, kitap kafe, amfi tiyatro, mescit, şelale gölet, kanal üstü yaya köprüsü ve viyadük yer alıyor. İki etap halinde yapılacak olan ve 35 milyon liralık dev projenin ilk etabı, 2023 yılı içerisinde tamamlanacak.

Bölgenin değerini ve prestijini yükseltecek Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi, ilçenin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katacak. İlçenin çehresini değiştirecek olan bu dev projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, startı verilen proje ile çevreyolu altı tabirini tamamen ortadan kaldırdıklarını belirtti.

“MALATYA VE BATTALGAZİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi’nin Malatya’ya değer katacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizin imajı açısından önemli bir projenin daha startını veriyoruz. Islah çalışmasının ardından gerçekleştirdiğimiz teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarımız tamamlandı. Tamamlanan bu çalışmalarının ardından projemizin startını verdik. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun. Projemizi iki etap halinde gerçekleştireceğiz. İlk etabını 2023 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Projenin tamamlanması ile ilçemiz çok büyük bir değere kavuşacak. İlçemizin daha güzel yarınlara ulaşması için Battalgazi Belediyesi olarak hizmet destanlarımız artarak devam edecek” dedi. (Bülten)