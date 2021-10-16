Dermatokozmetoloji Ünitesi Hizmete Girdi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hizmete giren Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Şener ile Dermatoloji Bölümü akademik personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Cildiye bölümümüz bünyesinde Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin açılışını yapıyoruz. Bu ünitede kozmetik müdahalelerin yapılacağı dört önemli cihaz bulunmaktadır. Burada hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için var olan cihazlarımızın bir kısmını yeniledik bir kısmını da bünyemize yeni ekledik.” dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dermatolog Prof. Dr. Serpil Şener de, ünite bünyesinde gerçekleştirilecek işlemler hakkında bilgi vererek, “Kliniğimiz aslında yedi yıldır hizmet vermekteydi. Kozmetoloji ünitemizi yeni nesil cihazlarla büyüttük ve zenginleştirdik. Kliniğimizde cilt bakım cihazlarımız ve lazer cihazlarımız mevcut. Bu cihazlarla leke, çeşitli akne ve yaşlanma karşıtı tedaviler uygulayacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)