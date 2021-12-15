Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi tarafından ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’ ve ‘Genç Muhafızlar Hafızlık’ yarışması düzenlendi. En güzel ezanı okuyan ve istenilen ayeti okuyup dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi tarafından imam hatip ortaokulları arasında ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’ ve ‘Genç Muhafızlar Hafızlık’ yarışması düzenlendi. İlk olarak ezan okuma yarışması yapıldı. Ortaokul öğrencileri jüri karşısına çıkarak ezan okudular. Daha sonra ise hafızlık yarışmasında öğrenciler jüri tarafından istenilen ayetler okundu. 2 kategoride jürinin değerlendirmesi sonrasında dereceye girenler açıklandı.

YUSUF BERA TOPTAŞ BİRİNCİ OLDU

‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’ Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yusuf Bera Toptaş birinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Faruki Sütçü ikinci, Doktor Sadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu’ndan İbrahim Kahveci ise üçüncü oldu. ‘Genç Muhafızlar Hafızlık’ yarışmasında da Şehit Zekariya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Akkuş birinci olurken, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Polat ikinci, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Bilal Gül ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmada Battalgazi Belediyesi tarafından birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 350 TL, üçüncü olan olanlaraysa 250 TL ödül verildi. (İHA)