Depresyon ciddi sağlık sorunu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı & Master öğrencisi ve Voleybol Antrenörü Mustafa Aydemir, “Egzersiz ve Depresyon” konulu bir makale yayınladı. Aydemir yazısında insanlığın içinde bulunduğu zor zamanlarda ruhsal olarak olumlu veya pozitif olmanın önemine vurgu yaptı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde yer alan Arapgirspor Voleybol Takımı Baş Antrenörü Mustafa Aydemir, “Egzersiz ve Depresyon İlişkisi” üzerine yorumladığı makalesinde; Özellikle depresyon konusu ile alan dışına çıkmış olsam da umutsuzluk, tükenmişlik, ruhsal çöküntü, üzüntü gibi kavramların ortak eş anlamlısı olarak “Depresyon” ve alanımız olan “Egzersiz” metaforunun önemli derece de etkilerini sizlerle paylaşacağım. İnsanlığın içinde bulunduğu ve geçtiği bu zor zamanlarda ruhsal olarak olumlu” ifadeleriyle pozitif olmanın gerekliliği dikkat çekiyor.

KARAKTER ZAYIFLIĞIYLA İLİŞKİLİ DEĞİL

Depresyonun bireyler arasındaki ciddi sağlık sorunu olduğunu aktaran Aydemir, “Bu sağlık sorunu kişinin gündelik hayatında zor durumlara yol açar. Kişi, insan ilişkilerini zor sokmakla beraber mutsuzluk, umutsuzluk gibi istenmeyen negatif ruhsal durumların etkisinde kalmaktadır. Bu negatif etki karşısında insan beyni otomatikleşir ve duygusal olarak kederli hissetme, yaşama isteksizliği, karamsar düşünceler, geçmişe dönük pişmanlıklar, suçluluk gibi olumsuz duyguları yoğun bir şekilde hisseder. Özellikle bu olumsuz bakış açısı ve duygular, kişinin gündelik hayatına yanlış müdahalelerde bulunması ile sonuçlanır. Örneğin; aile, iş ve okul hayatı ile ilgili kararlarda bu mekanizma doğru çalışmaz ve istenmeyen sonuçlar doğabilir” sözleriyle Dünya Sağlık Örgütü’ne göre depresyonun bir hastalık olduğunu ve bunun karakter zayıflığıyla ilişkisinin olmadığını paylaşıyor.

GENÇLER ÇOK ÇABUK ATLATIYOR

Depresyonun ciddi sağlık sorunları yarattığına dikkat çeken Mustafa Aydemir, “Literatürde egzersiz ve depresyon metaforunu incelediğimiz de ise egzersiz yapmanın kişinin ruh halini iyileştirdiğini ve kaygı düzeyini azaltarak engellendiği sonucu belirlenmiştir. Bu sağlık sorunu doğru uygulanan egzersiz programları ile aşılabilmektedir. Özellikle adölesan yani ergenlik dönemini içerisinde bulunan bireylerin kendi benlik kimliklerini belirleme evresinde maruz kaldıkları depresyon, ileri de kalıcı ciddi sorunlara yol açabilir. Gençlerin depresyon geçirmesi ile öfke kontrolü, uyku ve yemek bozuklukları, konsantrasyon ve odaklanma sorunları gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Akademik başarı oranı düşük olacak ve aile sorunları temel odak noktası olarak belirlenecektir” diyerek özellikle gençlerin bu zorlu süreci egzersiz programları ve doğru iletişim yönlendirmeleriyle çabuk atlatabileceklerine vurgu yapıyor.

EGZERSİZLERLE YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRIN

Aydemir, ruh halinin iyileştirilmesi ve kaygıların azalması için egzersizin bazı faydalarından bahsettiği makalesinin devamında şu ifadelere yer veriyor:

“Düzenli olarak uyguladığınız egzersizler yaşam kalitenizi ve hayata bakış açınızı olumlu etkileyecektir. Düzenli olarak uyguladığınız egzersizler sizlere kendinizi mutlu ve huzurlu hissettirecektir. Bununla beraber depresyon ve kaygı bozukluğunu tetikleyen negatif duygular yerini pozitif duygulara bırakacaktır. Fiziksel olarak incelediğimizde ise vücudunuzu egzersiz ile koruyacak bu sayede formda ve zinde olmanız size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Özellikle spor ve egzersizle beraber salgılanan endorfinin (mutluluk) hormonu size kendinizi iyi hissettirecektir. Her yaş grubunun uygulayabileceği yürüyüş ve koşu egzersizleri ruh halinizi iyileştirebilme özelliğine sahiptir. Takım veya bireysel spor dallarına ilgi gösterebilir böylelikle spesifik egzersizlerden uzak kalarak sağlıklı ilişkiler de kurabilirsiniz. Uygulanması basit bu egzersiz programlarını evinizde, iş yerinizde ve özellikle açık havada gerçekleştirebilirsiniz. Uygulayacağınız bu egzersizlerin süresi yaşınız ve antrene durumunuz göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Genel olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde ise açık hava da yapılan egzersizlerin depresyon, kaygı ve yaşam kalitesini pozitif yönde etkilediğini sonucuna varılmıştır.

Bilimsel sonuçlardan yola çıktığımızda egzersizin önemini bir kez daha anlamış olmaktayız. Sizler çaresizlik, mutsuzluk, ümitsizlik veya yalnızlık gibi duyguların baskınlığını hissetmek ve bu duygularla yaşam kalitenizi düşürmemelisiniz. Unutmayın ki, egzersiz sağlığa giden yolda anahtardır”