Depremzedelerin İsyanına Kahveci’den Cevap

Devlet, ‘Kanunen yasak olan bir şeyi size veremeyiz’ diyor

MUTLU SARIGÜL

Şehit Fevzi Mahallesi’nde 11 vatandaşın konut isyanını değerlendiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, evleri yıkılan vatandaşların sadece kendi arsalarına yapılacak olan konuttan yararlanabileceğini belirterek, “Bu arkadaşlar ‘Biz hak sahibiydik, evimiz yıkıldı, burada da hak sahibi olalım, Gelincik Tepesi’nde de hak sahibi olalım’ dediler. Devlet de öyle bir şey olamayacağını söylüyor. ‘Kanunen yasak olan bir şeyi size veremeyiz’ diyor” dedi.

24 Ocak Elazığ-Sivrice depremiyle konutları ağır hasar görerek yıkılan Şehit Fevzi Mahallesi’nde yaşayan 11 vatandaş, geçtiğimiz günlerde şantiye alanında eylem yapmış, haklarını istediklerini beyan ederek, yetkililere seslenmişlerdi. Mağdur olduklarını ve bir an önce seslerinin duyulmasını isteyen vatandaşların isyanına BUSABAH gazetesine konuşarak cevap veren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2020’de Elazığ-Sivrice’de meydana gelen depremi hatırlatan Kahveci, bu depremin Malatya’yı çok fazla etkilediğini söyledi.

“DEPREMDEN SONRA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI”

Depremden sonra toplam 74 evin ağır hasarlı çıktığını, daha sonra itirazlarla bu sayının 27’ye kadar düştüğünü ifade eden Kahveci, “Şehit Fevzi Mahallesi’nde yani mahallenin tamamında ilk etapta 74 tane ev ağır hasarlı çıktı. Sonra evim hasarlı değil diyenler, itiraz edenler derken 110 dönüm alan içerisinde toplamda 27 tane ev ağır hasarlı çıktı. Hatta ev sayısı 31-32’ye kadar çıktı. O zaman kentsel dönüşüm yoktu. Ağır hasarlı evler olunca devlet evi hasarlı olan ev sahiplerine 11 bin lira kira yardımı yapıyor ve bu evler hemen yıkıldı. Çünkü Elazığ depremi sırasında ölen 4 vatandaş bir önceki Pütürge depreminde ağır hasar alan evlerin tekrar tadilat ve tamiratını yaparak evin içinde oturmaya devam ettikleri için hayatlarını kaybettiler. Bu nedenle aynı olumsuz durumla karşılaşmamak için hemen hükümet bunların evlerini yıktı, bir yıl kira yardımı olarak da 11 bin lira kendilerine para verdi. Bunlar başka evlere taşındılar. Gelin görün ki, daha önce Osman Başkanımın başlattığı kentsel dönüşüm depremden sonra biraz hız kazandı. Biz, ‘Yolun altına kentsel dönüşümü hızlandıralım’ dedik. Şehit Fevzi Mahallesi’nde 110 dönüm yerde, ağır hasarlı evlerin 27 tanesi net olmakla beraber herkes hak sahibi olamıyor” şeklinde konuştu.

“RİSKLİ ALAN, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA ÇEVİRDİ”

Kentsel dönüşümün Şehit Fevzi, Taştepe, Beylerbaşı ve Hidayet mahallelerinin kurtuluşu olacağını düşündüklerini aktaran Kahveci, “Diyelim benim Battalgazi sınırları içerisinde ikinci dairem varsa devlet beni hak sahibi yapmıyor. Hiç evi olmayanı hak sahibi yapıyor. 110 dönümlük kısmı biz Cumhurbaşkanımızın onayına sunduk. Ve ‘Burayı riskli alan ilan edelim, burada kentsel dönüşüm başlatalım’ dedik. Cumhurbaşkanımız da 7’inci ayın 2’sinde bir genelgeyle Şehit Fevzi Mahallesi’ni kentsel riskli alan, kentsel dönüşüm alanına çevirdi. Bu arkadaşların arsaları da kentsel dönüşüm alanının içerisinde kaldı. Bu arkadaşların bu aşamadan önce gözleri Gelincik Tepesi’nde olduğu için kura çekileceği gün ‘devlet sizi 2 yerde hak sahibi yapmaz sadece kentsel dönüşümden faydalanmanız için siz Gelincik Tepesi’nden çıkarıldınız’ dediler” ifadelerine yer verdi.

“BİSİKLET YOLU, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, PARKI, SOSYAL DONATILARI VAR”

Şehit Fevzi Mahallesi’ne yapılacak kentsel dönüşümün özel bir proje olduğunu belirten Kahveci, “Bunun üzerine biz arkadaşlarımızı çağırdık, vekillerimizle görüştük, TOKİ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanını aradık ve bunun bir kanun ve yasa olduğunu söylediler. Ya burayı tercih ederler ya da Gelincik Tepesi’ni tercih ederler. Bu arkadaşları ben tekrar çağırdım ve ‘Şehit Fevzi Mahallesi’ne yapılan kentsel dönüşüm özel proje. Gerçekten güzel bir proje ve kentsel dönüşüm demeye 50 bin şahit lazım. Burada bisiklet yolu, yürüyüş yolları, parkı var, sosyal donatıları var. Bu bir nimet. Bu noktada gidin evinizde rahat rahat oturun, kentsel dönüşüm size bir yıl kira ödüyor’ dedim. Kiraları bittiğinde AFAD’ı aradık kiralarının devam ettirmelerini istedik. Kentsel dönüşüm bitene kadar bu vatandaşlar kiradan yararlanacaklar. Her ayda kiraları yatırılıyor. Bu arkadaşlar ‘Biz hak sahibiydik, evimiz yıkıldı, burada da hak sahibi olalım, Gelincik Tepesi’nde de hak sahibi olalım’ dediler. Devlet de öyle bir şey olamayacağını söylüyor. ‘Kanunen yasak olan bir şeyi size veremeyiz’ diyor. Sadece kendi arsalarına yapılan konuttan yararlanırlar” diye konuştu.