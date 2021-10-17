Deprem konutlarında kura çekildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TOKİ tarafından 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin ardından yapılan konutlardan 345 konutun kura çekimi törenine katıldı.

Millet Bahçesinde yapılan kura çekiminin ardından Orduzu Gelinciktepe’de inşa edilen 1. Etaptan kalan 179 adet 2+1 konut için Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Arguvan, Akçadağ, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerindeki hak sahiplerine daireleri teslim edildi. Ayrıca Gelinciktepe 3. etaptan ise 8 adet 3+1 daire bölgede talep eden hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi.

Konutların teslimi için yapılan kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Millet Bahçesi ve yeşil alan olarak Malatya’ya kazandırılan alanımızda TOKİ’nin kura çekimini yaptık. 24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve bölgesi etkilendiği gibi Malatya’da da etkilenen ilçelerimiz oldu. Bugün deprem münasebetiyle evleri zarar görmüş, ağır hasar görmüş vatandaşlarımıza TOKİ tarafından yapılan konutların kura çekimini yapıyoruz. 345 konutun kura çekimini yapıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)