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Anasayfa / Asayiş / Deprem enkazında değil, duvar enkazı altında kaldı

Deprem enkazında değil, duvar enkazı altında kaldı

deprem enkazında değil, duvar enkazı altında kaldı
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Afyonkarahisar’da pat pat diye tabir edilen tarım aracını park etmeye çalışan adamın üstüne 2 katlı binadan kopan duvar düştü. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken acı içinde haykırması ise içleri sızlattı.

Olay, Bolvadin ilçesi Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Kart (52) isimli şahıs pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile çarşıya gidip işlerini hallettikten sonra evine geri geldi. Aracı park edip evine girmek isteyen Kart’ın üzerine 2 katlı metruk binanın kopan duvarının bir kısmı düştü. Adeta göçük altında kalan Kart’ın tuğlaların altında kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kart’ı kaldığı tuğlaların altından çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kart’ın hastaneye kaldırılırken sedyede acı içerisinde haykırması ise görenlerin içini sızlattı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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