“Depoladığımız suların iyi yönetilmesi lazım”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca ve beraberindeki heyet Malatya’da incelemelerde bulundu. Malatya’daki yatırımlarla ilgili konuşan Akça, “Gıda ve suyun hayati önem taşıdığı bir yüzyıla girdik. Artık bu yapılarda depoladığımız suların iyi yönetilmesi lazım” dedi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve beraberlerindeki heyet Malatya’da ilk olarak 92. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Şube Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü görev alanında kalan tamamlanmış ve devam eden projelerin durumu hakkında Bölge Müdürü Kenan Akyürek’ten brifing aldı. Akca ve beraberindeki heyet 21 Ağustos Pazar günü DSİ 92. Şube Müdürlüğünde AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Cemal Nogay, Maski Genel Müdürü Mehmet Mert, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İlçe Başkanları ve Sulama Birlik Başkanları’nın katılımları ile düzenlenen koordinasyon toplantısında Malatya yatırımları görüşüldü.

“90 ADET TESİS HİZMETE ALINMIŞTIR”

Akca, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Malatya’da da çok önemli projelere imza attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Malatya iline toplam 4.562.210.396 TL yatırım yapılarak, 90 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin; 14 adedi Baraj, 1 adedi Gölet, 1 adedi Yeraltı Depolaması, 12 adedi Sulama Tesisi, 4 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 48 adedi Taşkın Koruma Tesisi, 10 adedi Hes Tesisidir. Baraj depolama kapasitesi 228,86 milyon m hacmine ulaşmıştır. Gölet depolama kapasitesi 0,31 milyon m hacmine ulaşmıştır. Toplam 401.300 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 250.994.081 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 1.071.470 dekar alanda ATTİGH tescili yapılmıştır. 46 yerleşim yeri ve 4.682 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” dedi.

“KAYNAKLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM”

DSİ olarak son 20 yılda devasa su yapılarını inşa ettiklerini belirten Akca, “Malumunuz olduğu üzere gıda ve suyun hayati önem taşıdığı bir yüzyıla girdik. Artık bu yapılarda depoladığımız suların iyi yönetilmesi lazım. 2023 yılından itibaren planlamalarımızı bu minvalde yapmalıyız. Özellikle yeraltı su kaynaklarımızı korumamız lazım. Bugün yeraltından kullandığımız her bir damla su, torunlarımızdan hatta onlarında torunlarından ödünç aldığımız sulardır, gelecek nesillerimizin kaynağıdır. Dolayısı ile gelecek nesillerin kaynaklarını bugün bizim kullanmamız doğru değildir. Tarımsal sulamanın bilinçli ve tasarrufa yönelik yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimde küresel ısınmaya bağlı olarak hem sulama hem de bitki çeşidi bakımından tasarruflu olanların tercih edilmesi su kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok önemlidir. Gıda güvenliğini de riske atmadan, su kaynaklarımızı, havza bazında planlayarak kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)