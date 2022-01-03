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Anasayfa / Asayiş / Denizli’de uyuşturucu satıcısı 14 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu satıcısı 14 kişi tutuklandı

denizli’de uyuşturucu satıcısı 14 kişi tutuklandı
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Denizli’de son bir hafta içerisinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 14 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 48 gram metamfetamin, 163 gram esrar, 53 gram eroin ve 12 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 14 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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