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Denizli’de son bir haftada 122 trafik kazası meydana geldi

denizli’de son bir haftada 122 trafik kazası meydana geldi
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Denizli’de son bir hafta içerisinde 80’ni maddi hasarlı ve 39’u yaralanmalı olmak üzere toplam 122 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, “17 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 13 bin 807 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 437 hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 122 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 80’ni maddi hasarlı ve 39’u yaralanmalı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 45 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı.

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