denizli’de deaş ve fetö operasyonu

13,5082$%0.18
15,2932€%0.07
18,2040£%-0.32
794,51%0,14
1.291,00%0,69
465802฿%-1.91754
Denizli’de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli tutuklanırken, DEAŞ operasyonunda ise Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüten 1 kişi yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile polis ekipleri FETÖ/PDY ve İl Geneli DEAŞ Silahlı Terör örgütüne yönelik icraatlar yaptı. Yapılan operasyonda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. “DEAŞ Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak Suriye ülkesinde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve Denizli’de ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.
Aydın’da uyuşturucu taciri yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.