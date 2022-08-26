Denizli’de 3 puan hesapları

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisa deplasmanında hedeflerinin sahadan iyi sonuçla ayrılmak olduğunu belirtti. Spor Toto 1. Ligin 3. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor. Geçen hafta kendi evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında sahadan bir puanla ayrılan Yeşil siyahlılar, Manisa deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Eksik oyuncuların fazlalığına rağmen hem Eyüpspor hem de Çaykur Rizespor maçlarında iyi mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, “Ligin henüz başındayız. Takımların oyun düzeni yavaş yavaş oturuyor. Bizim belli bir oyun anlayışımız var. Rakip kim olursa olsun oyun şablonumuzu bozmadan mücadele etmeye çalışıyoruz. Ömer Şişmanoğlu, Djedje, Erdal Akdari, Özer Özdemir gibi önemli oyuncularımızı sakatlıkları nedeniyle son maçta oynatamamamıza rağmen, sahada yer alan oyuncularımız oyun anlayışımıza sadık bir şekilde ellerinden geleni yaptılar. Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan, antrenmanlarda yaptıklarımızın sahaya yansıması ve oyun disiplininden kesinlikle taviz verilmemesi” dedi. (iha)