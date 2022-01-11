denize uçan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Samsun’da yoldan çıkarak 50 metreden kayalıkları aşıp denize uçan aracın sürücüsünü yoldan geçen vatandaşlar kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö.(25) idaresindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre kayalıkları aşıp denize uçtu. Bu sırada yoldan aracıyla geçen vatandaşlar yardıma koştu. Suya batan araçta bulunan yaralı sürücüyü çıkaran vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine ambulans, polis, itfaiye, AFAD ekipleri, deniz polise ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ve sahil güvenlik dalgıçları denizin içinde satan araçta bir başka kişi olup olmadığını araştırdı. Araç, vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsünü ehliyetinin olmadığı ve bir gün önce de yine ehliyetsiz araç kullanmaktan polis tarafından ceza yazıldığı öğrenildi.