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Anasayfa / Asayiş / Denizde hareketsiz bulunan genci polislerin hayatta tutma mücadelesi

Denizde hareketsiz bulunan genci polislerin hayatta tutma mücadelesi

denizde hareketsiz bulunan genci polislerin hayatta tutma mücadelesi
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Antalya’da denizde hareketsiz halde bulunan gence polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Genç ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezlerde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz üzerinde bir kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsa karadan ulaşamayınca deniz polisinden yardım istedi. Antalya Yat Limanından çıkarak bölgeye gelen deniz polisi ekipleri su üzerinde hareketsiz olarak bulunan şahsı bota alarak limana çıkardı.

Genci hayatta tutmak isteyen polis ekipleri mücadeleyi bir an olsun bırakmadı. Önce bot üzerinde kalp masajı yapılan genç daha sonra karada da farklı polisler tarafından 20 dakika kalp masajı yapıldı. Bir polis ekibi tarafından ise suni teneffüs uygulandı. Şahıs bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik çıkmazken, denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor.

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