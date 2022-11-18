Deneme ekimi yapıldı

Malatya’da üreticilere, göstererek öğretme amacıyla yerli ekmeklik ve makarnalık 4 çeşit buğdayın 25 dekarlık alanda deneme ekimi gerçekleştirildi. Ekimi yapılan buğday çeşitlerinden üstün verim alınınca il genelince yaygınlaştırılması planlandı.

Yerli ve Milli Tohumların Demonstrasyon (göstererek öğretme) Çalışmaları çerçevesinde, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilen ekmeklik Aytenabla, Eminbey, Selamibe ve Tosunbey ile makarnalık Vehbibey buğday çeşitlerinin ekimi Malatya’nın Arguvan İlçesi Gümüşlü Mahallesinde yapıldı.

Demonstrasyon çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Koray Kan, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

“BÖLGEYE ADAPTE OLANLAR TAVSİYE EDİLECEK”

Demonstrasyon çalışması ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, amaçlarının yerli ve milli üretimi arttırmak olduğunu vurgulayarak, “Bölgeye adapta olanlar tavsiye edilecek” şeklinde konuştu. Karaca, “Arguvan İlçemizin Gümüşlü Mahallesinde yaklaşık 25 dekarlık alanda Aytenabla, Eminbey. Selamibe. Tosunbey (ekmeklik) ve Vehbibey ( makarnalık ) buğday çeşitleri ekimi yapıldı. İklime uyumlu hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli ve milli çeşitlerin üretime kazandırılması amacıyla yapılan demonstrasyon çalışmasının neticesinde yerli çeşitlerin genel durumu ve gelişimi göz önüne alınarak çiftçilerimize tanıtımı sağlanacaktır. Uygulamalı olarak sahada yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde, bölgemize adapte olan yüksek verime haiz en uygun çeşitler belirlenip daha geniş alanlarda üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize tavsiyelerde bulunulacaktır” dedi.(İHA)