DOLAR

14,1205$% 0.16

EURO

15,6720% -0.44

STERLİN

18,9279£% -0.19

GRAM ALTIN

875,59%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.423,00%0,21

BİTCOİN

604544฿%-3.66777

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı

Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı

demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin demirci atölyesine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Üst Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demirci atölyesinde E.Ç. ve İ.A. isimli şahısların atölyede uyuşturucu sattıkları ve bu işyerinde uyuşturucu kullandırdıkları bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından narkotik ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ’Gece’ ile yapılan aramada işyerinin değişik yerlerine saklanmış 143 gram sentetik uyuşturucu ile 22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca işyerinde bulunan 4 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen E.Ç. ve İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kahramanmaraş’ta sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.