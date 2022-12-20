DEMEK ZOR DEĞİLMİŞ

Tuzla ve Samsun beraberliğinden sonra Keçiören galibiyeti dilaltı oldu.

Sahada koşan mücadele eden hırs küpü gençler var. Öyle ki ben dahil işimiz zor dediğimiz takım her geçen hafta üstüne koyarak ilerliyor.

Doğukan, Burak, Arda,Ogün, Taha, Cengizhan, Yiğit, Erşan gibi gençler buldukları şansı hem iyi değerlendirdiler hem de kısa bir sürede isim yaptılar…

Aferin çocuklar durmak yok yola devam…

Ayrıca Süper Lig tecrübesi olan Abdulsamed, Buğra, Barış, Gameli, Haqi Osman, Mert Miraç, Aly Malle, Donsah da bu gençlere ciddi katkı sağladılar.

Keçiören maçında erken golü bulup uzatmalar dahil 95 dakika üstünlüğü korumak zor iş yani bu çocuklar zoru başardı.

Artık iyi oyundan çok puanlar almak zorundayız. Keçiören maçı tam böyle bir müsabaka oldu.

HASAN ÖZER

Hasan Özer takıma değer kattı. Başarılı bir takım oluşturdu ve izlediğim kadarıyla yarışmacı bir kadrosu var. Yani var derken yoktan var etti gibi bir şey…

Tebrikler Hasan Hocama gelsin.

GELECEKTE NE OLUR?

Üç haftada 5 puan alarak önemli başarı elde eden takıma camia destek çıkmak zorunda…

Başarılı takım değer kazanır.

Değer kazanan takıma ilgi artar.

İlginin olduğu yerde sıkıntıda olmaz .

DENİZLİ MAÇI

İlk yarının son maçını Denizli deplasmanda olacak belki size ilginç gelecek ama bana göre iyi bir ekip ligdeki konumlarına aldanmamak lazım. Çok etkili oyunculara sahipler bizde de eksik fazla umarım kayıpsız döneriz.