“Demek ki işimizi güzel yapıyoruz”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için adının gündeme gelmesinin gurur verici olduğunu ancak voleybola hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Voleybol başta olmak üzere bugüne kadar birçok spor branşında yaptığı projelerle Türkiye’nin uluslararası arenada başarılarla anılmasını sağlayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ismi bir kez daha Tüürkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için gündeme geldi. Malatya’nın yetiştirdiği ülkemizin önemli spor adamları arasında yer alan Mehmet Akif Üstündağ, göreve geldiği ilk günden buyana altyapıya yaptığı yatırımlar ve büyük projelerle Türkiye’nin voleybolda 1 numara olmasında çok büyük bir rol oynadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda aldıkları başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları gibi yıllardır Türk voleybolunun ismini Avrupa ve dünyada zirveye taşınmasında baş aktör olan Akif Üstündağ’ın voleybolun dışındaki branşlarda da düşünülmenin kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi. Akif Üstündağ, “Demek ki işimizi güzel yapıyoruz. Başka branşlarda da düşünülmek benim için tarifi olmayan bir gururdur. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Fakat benim voleybolda askerlik görevim devam ediyor” dedi.

“BU MUTLULUK ANLATILMAZ YAŞANIR”

Türkiye’nin spor adası olması gerektiğini aktaran Üstündağ, Biz burada başkanlığı fahri olarak, gönül, sevgi, hizmet işi olarak yapıyoruz. Ülkenin, camianın verdiği bir sorumluluk var. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimizde, görevi layıkıyla yaptığımızda bizim mutluğumuz ikiye katlanıyor. Başarısız olduğumuzda da eksi yönde ikiye katlanıyor. Herkesten çok üzülüyoruz. Bu mutluluk anlatılmaz yaşanır. Bunu yaşatan, emeği geçen, bizi bizden çok seven herkese çok teşekkür ederim. Son yıllarda herkes voleybol ülkesi olduğumuzu artık kabul ediyor ama biz istiyoruz ki spor ülkesi olalım. Bunu bir spor insanı olarak söylüyorum. Çok yetenekli bir ülkeyiz, değişik branşlarda başarılarımız var ve bunların sürdürülebilir olması lazım. Voleybol ülkesi olduk. Bu bir voleybol federasyonu başkanı için en büyük gurur. Bu gurur, emeği geçen herkese ait” diye konuştu.