DEĞİŞEN NE VAR?

İkinci yarının ilk maçında ‘Yeni Malatyaspor’da değişen ne var?’ diyecek olursak eğer,

Tecrübeli bir teknik kadro az da olsa çağrılara icabet eden taraftar ve sahada iyi mücadele etmeye çalışan bir takım…

Her maç başka bir havada çıkan ekibimizde çok beğendiğim Arda’yı bu kez tanıyamadım.

Hele kaptan Buğra… artık geçici bir süre ile para sıkıntısı kalmadı. Takımı “Torlar toplar” dedik sakatlanıp çıktı…

Yakup’a gelecek olursak… penaltı yaptırdı gol attı… Pozisyona girdi, bugüne kadar son dakikalarda oyuna giren Yakup’dan fazlasını beklemek bence hayalcilik olurdu…

Donsah’ı çok beğendim takımda ayakta duran tek isimdi hem hırslı hem de takıma güven verdi…

Taraftar ses verdi.

Vali beyin çağrısına icabet eden taraflar maçın gidişatına göre destek verdi. Hani derler ya “Yok öyle üç kuruşa beş köfte” takımın mücadelesine göre desteklerini esirgemediler…

Yılmaz Vural ne yapsın?

Rakipler çatır çatır transfer yaparken bizim ekip var olanla yetinmek zorunda kaldı takım kadrosunda Messi vardı da Yılmaz hocamı oynatmadı…

Bundan sonra iyi oyundan çok puan almak zorundayız. Yani Yılmaz hocayı yıldırmadan mücadele etmeli takım yoksa lige çok erken havlu atarız…

Hakemi beğendim.

Hakemi beğendim. İyi maç yönetti.

Lehimize verilen penaltıda kararının arkasında durdu. Hocaya başarılar diliyorum…

Mikail Ökke’ye geçmiş olsun…

Ben yazıyı yazarken yoğun bakımda olan eski futbolcu ve spor adamı Mikail Ökk’ye acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede eski sağlığına kavuşur…

Bravo Arguvanspor…

Hep ilkleri başaran Arguvanspor bu kez kendi evinde Akhisar’ı 1-0 yenerek önemli iş başardı. Yönetimi teknik heyeti ve oyuncuları kutluyorum…