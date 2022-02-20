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Anasayfa / Asayiş / Define kazısında patlama: 1 ölü

Define kazısında patlama: 1 ölü

define kazısında patlama: 1 ölü
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Mersin’de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay’ın cesedine ulaşıldı. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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