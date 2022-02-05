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Anasayfa / Asayiş / Dede ve babaanne torunları ile gittikleri hastane dönüşünde hayatını kaybetti

Dede ve babaanne torunları ile gittikleri hastane dönüşünde hayatını kaybetti

dede ve babaanne torunları ile gittikleri hastane dönüşünde hayatını kaybetti
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karı-kocanın 5 yaşındaki torunlarını götürdükleri hastaneden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Orhan K.’nın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tır, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş’un kullandığı 35 EFP 34 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Süleyman Manuş ve otomobilde bulunan eşi Sevda Manuş olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret yaralandı. Manuş çiftinin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi’nde cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aslen Adana’nın Ceyhan ilçesinden olan Süleyman ve Sevda Manuş çiftinin çocuklarıyla birlikte uzun yıllardır Alanya’nın Avsallar ilçesinde yaşadığı, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret’i Antalya’da doktor kontrolüne götürdükten sonra Avsallar’a dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Manuş çiftinin, Avsallar’a giderken yollarının üzerinde Çavuşköy’de bulunan bir tanıdıklarını ziyaret etmek amacıyla kavşaktan Çavuşköy’e döndükleri belirtildi.

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