DOLAR

14,6692$% 1.48

EURO

16,1727% 2.24

STERLİN

19,3353£% 1.82

GRAM ALTIN

945,71%-0,85

ÇEYREK ALTIN

1.539,00%-1,08

BİTCOİN

616659฿%9.37423

Akşam Vakti a 18:30
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / DEAŞ’ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya’da yakalandı

DEAŞ’ın sözde Irak Musul bölge komutanı Sakarya’da yakalandı

deaş’ın sözde irak musul bölge komutanı sakarya’da yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yaptığı operasyonlar ile adından söz ettiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde yakalanan şahsın Irak Musul bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde komutan olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu faaliyetleri ile ilgili olarak ise terör örgütünün yayın organlarında video görüntülerinin bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ümraniye’de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.