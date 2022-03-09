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Anasayfa / Asayiş / DEAŞ’ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin’de yakalandı

DEAŞ’ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin’de yakalandı

deaş’ın abd vatandaşı maaşlı elemanı mersin’de yakalandı
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Mersin’de, ABD Büyükelçiliğinden gelen ihbar üzerine başlatılan DEAŞ operasyonunda, eşi Lübnan asıllı olan ABD ve Ürdün vatandaşı ’Abu Malik’ kod adlı M.A.L. ile birlikte Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliğinden Terörle Mücadele Daire Başkanlığına verilen bilgi üzerine, ABD vatandaşı olan E.J. isimli şahsın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesine başvuruldu.

E.J.’nin ifadesi doğrultusunda Mersin Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmada, eşi Lübnan asıllı ABD ve Ürdün vatandaşı olan ’Abu Malik’ kod isimli M.A.L.’nin, merkez Akdeniz ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün maaşlı elemanı olduğu belirlenen M.A.L. ile birlikte Suriye uyruklu M.E.E. ve örgüt içerisinde internet üzerinden iletişim irtibatı sağladığı tespit edilen Ö.E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.L. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

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