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Davutoğlu tepkisine partililerden “Çakal” cevabı!

Davutoğlu tepkisine partililerden “Çakal” cevabı!
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Davutoğlu tepkisine partililerden “Çakal” cevabı!

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partililerin ‘çakal’ ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı’nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.
Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, “AK Parti’den ayrılmayacaktınız” çıkışına Davutoğlu, “Ben ayrılmadım ihraç edildim” diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partililer vatandaşa hitaben ‘çakal’ ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Birçok vatandaş Gelecek Partililerin üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Cami etrafında toplanan vatandaşların ”Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı. (İHA)

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